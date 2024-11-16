Війна в Україні — які умови переговорів із Росією

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Суспільне

Лідер Кремля Володимир Путін хоче домовлятися на капітуляційних умовах щодо України, але цього не буде. Переговори з Росією можливі лише тоді, коли Україна буде не сама і буде сильною.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю "Українському радіо" у суботу, 16 листопада.

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Серед умов для переговорів із Росією Зеленський назвав сильну Україну та підтримку інших країн. В іншому випадку, за його словами, це програшний варіант.

"Що Україна буде не наодинці з РФ, за умов, що Україна буде сильною. Які можуть бути переговори просто з вбивцею? Якщо ми говоримо з Путіним, і ми в тих умовах, які ми зараз, не посилені, – це на вході програшний статус для України. Це не про справедливий мир. Безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих переговорах", — заявив Президент України.

Він додав, що також важливу роль відіграє позиція новообраного президента США Дональда Трампа.

"Дуже важлива позиція Трампа, важливий дуже настрій Америки до України. Вони на боці України сьогодні. Важливо це...Не можна абстрактно говорити: я посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону. Так не може бути в порушеннях міжнародного права" — зауважив глава держави.

Український лідер зазначив, що США повинні зберегти позицію України в тому, що Росія — агресор.

"Цей статус повинен залишитись. Тоді ми маємо теж думати. Це один із пунктів на вході, який дуже важливий на будь-якому майданчику перемовин. Ще повинні бути елементи нашого плану перемоги", — підкреслив Зеленський.

Під час інтерв'ю Президент відмітив, що серйозно ставитиметься до переговорів із Трампом, а не з його радниками. Водночас, за його словами , за адміністрації Трампа "війна завершиться швидше".

"Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що Україна готова розглядати мирні переговори з РФ лише за умови наявності ефективних механізмів тиску.

Раніше російський диктатор Володимир Путін висловився за можливість мирних переговорів з Україною, однак зазначив, що умови повинні бути "сприятливими".