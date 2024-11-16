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Зеленский назвал условия переговоров с РФ

16 ноября 2024 10:28
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — какие условия переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Суспільне
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Лидер Кремля Владимир Путин хочет договариваться на капитуляционных условиях для Украины, но этого не будет. Переговоры с Россией возможны только тогда, когда Украина будет не одна и будет сильной.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" в субботу, 16 ноября.

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Среди условий для переговоров с Россией Зеленский назвал сильную Украину и поддержку других стран. В противном случае, по его словам, это проигрышный вариант.

"Что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры просто с убийцей? Если мы говорим с Путиным, и мы в тех условиях, в которых мы сейчас, не усилены, — это на входе проигрышный статус для Украины. Это не про справедливый мир. Безусловно, в слабой ситуации нечего там делать на этих переговорах", — заявил Президент Украины.

Он добавил, что также важную роль играет позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Очень важна позиция Трампа, важен очень настрой Америки к Украине. Они на стороне Украины сегодня. Важно это...Нельзя абстрактно говорить: я посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону. Так не может быть в нарушениях международного права", — отметил глава государства.

Украинский лидер отметил, что США должны сохранить позицию Украины в том, что Россия — агрессор.

"Этот статус должен остаться. Тогда мы должны тоже думать. Это один из пунктов на входе, который очень важен на любой площадке переговоров. Еще должны быть элементы нашего плана победы", — подчеркнул Зеленский.

Во время интервью Президент отметил, что серьезно будет относиться к переговорам с Трампом, а не с его советниками. В то же время, по его словам, при администрации Трампа "война завершится быстрее".

"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно", — отметил Зеленский.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Украина готова рассматривать мирные переговоры с РФ только при наличии эффективных механизмов давления.

Ранее российский диктатор Владимир Путин высказался за возможность мирных переговоров с Украиной, однако отметил, что условия должны быть "благоприятными".

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине війна

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