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Выборы президента в Румынии — кто лидирует

25 ноября 2024 12:48
Аркадий Пастула - Редактор
Президентские выборы в Румынии — лидирует пророссийский кандидат
Выборы в Румынии. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
Аркадий Пастула - Редактор

В Румынии ведется подсчет голосов на президентских выборах. Известно, что лидирует ультранационалистический, пророссийский кандидат Келин Георгеску, а на втором месте — глава ведущей оппозиционной партии Румынии "Союз спасения граждан" Елена Ласкони.

Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии Румынии.

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Граждане Румынии 24 ноября приняли участие в первом туре президентских выборов. Неожиданно лидирует Георгеску, который получил 22,95% голосов, вопреки предыдущим прогнозам.

Накануне выборов соцопросы прогнозировали лидерство премьер-министра Марчела Чолаку и главы оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симиона. Ожидалось, что именно эти кандидаты будут бороться за президентский пост во втором туре.

На втором месте сейчас Елена Ласкони, которая является прозападной и проукраинской либералкой. Она набрала 19,17 %. В то же время Марчела Чолаку набирает 19,15 %, а Джордже Симиона — 13,87 %.

Известно, что Георгеску не имеет четкой предвыборной программы. Его манифест характеризуется как популистский и размытый, с позициями, которые "выходят за рамки нормального дискурса". Ранее он заявлял, что НАТО не будет защищать ни одного из своих членов, если они подвергнутся нападению со стороны России.

Напомним, кандидатом в президенты Польши от правящей Гражданской коалиции стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Также политтехнолог Олег Постернак заявил, что в Украине политические команды уже начинают подготовку к возможным выборам, в частности на местном уровне.

выборы Румыния политики голосование президент

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