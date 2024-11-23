Партія Туска визначилася з кандидатурою президента Польщі

Рафал Тшасковський. Фото: Monitor Info

Кандидатом на посаду президента Польщі від правлячої Громадянської коаліції став мер Варшави Рафал Тшасковський. На партійних праймеріз він випередив чинного главу міністерства закордонних справ Радослава Сікорського, передає

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу у суботу, 23 листопада.

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Про результати закритого СМС-голосування членів Громадянської коаліції (партії "Громадянська платформа", "Сучасна", "Польська ініціатива", "Зелені") оголосили в суботу під час засідання національної ради KO.

"Рафал Тшасковський — кандидат від усієї Коаліції на президентських виборах", — написав у мережі Х лідер KO, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він зазначив, що участь в СМС-голосуванні взяли понад 22 тисячі членів KO.

Що відомо про кандидата

Тшасковський, якому 52 роки, має оголосити свою програму на партійному зʼїзді 7 грудня.

За свою політичну карʼєру Тшасковський був депутатом Сейму, Європарламенту, міністром адміністрації і цифровізації в уряді Туска, заступником міністра з питань ЄС в уряді Еви Копач. З 2018 року Тшасковський є мером Варшави.

У 2020 році він уже брав участь у президентських виборах. Він поступився теперішньому президенту країни Анджею Дуді у другому турі лише на 2%.

Раніше ми писали, що Дональд Туск висловив серйозну стурбованість щодо ескалації конфлікту в Україні. Він назвав її "серйозною та реальною загрозою" глобальної війни.

Нагадаємо, найбільші країни ЄС надаватимуть Україні допомогу як фінансову, так і військову, у випадку, якщо США скоротять свою підтримку за нової адміністрації Дональда Трампа.