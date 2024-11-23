Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Польщі правляча коаліція узгодила кандидатуру президента arrow

У Польщі правляча коаліція узгодила кандидатуру президента

23 листопада 2024 17:55
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Партія Туска визначилася з кандидатурою президента Польщі
Рафал Тшасковський. Фото: Monitor Info
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Кандидатом на посаду президента Польщі від правлячої Громадянської коаліції став мер Варшави Рафал Тшасковський. На партійних праймеріз він випередив чинного главу міністерства закордонних справ Радослава Сікорського, передає

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу у суботу, 23 листопада.

Читайте також:

Партія Туска визначилася з кандидатурою президента

Про результати закритого СМС-голосування членів Громадянської коаліції (партії "Громадянська платформа", "Сучасна", "Польська ініціатива", "Зелені") оголосили в суботу під час засідання національної ради KO.

"Рафал Тшасковський — кандидат від усієї Коаліції на президентських виборах", — написав у мережі Х лідер KO, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він зазначив, що участь в СМС-голосуванні взяли понад 22 тисячі членів KO.

Що відомо про кандидата

Тшасковський, якому 52 роки, має оголосити свою програму на партійному зʼїзді 7 грудня. 

За свою політичну карʼєру Тшасковський був депутатом Сейму, Європарламенту, міністром адміністрації і цифровізації в уряді Туска, заступником міністра з питань ЄС в уряді Еви Копач. З 2018 року Тшасковський є мером Варшави.

У 2020 році він уже брав участь у президентських виборах. Він поступився теперішньому президенту країни Анджею Дуді у другому турі лише на 2%.

Раніше ми писали, що Дональд Туск висловив серйозну стурбованість щодо ескалації конфлікту в Україні. Він назвав її "серйозною та реальною загрозою" глобальної війни.

Нагадаємо, найбільші країни ЄС надаватимуть Україні допомогу як фінансову, так і військову, у випадку, якщо США скоротять свою підтримку за нової адміністрації Дональда Трампа.

Польща вибори політики президент Дональд Туск

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:08 Путін наказав витіснити ЗСУ на Курщині — Зеленський назвав дату

17:58 Хто може не платити за комуналку — юристка пояснила умови

17:56 Ющенко розповів, чи підтримували українці вступ у НАТО у 90-х

17:55 У Польщі правляча коаліція узгодила кандидатуру президента

17:51 Росія та Іран пошкодили 20 суден у Чорному морі, — Зеленський

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

17:38 Єдині у скорботі — Львів вшанував пам'ять жертв Голодомору

17:34 В Укргідрометцентрі повідомили, де очікувати снігопади завтра

17:30 Суперціни на Чорну п’ятницю — що купити для кухні на AliExpress

17:28 Франція дозволила бити по Росії ракетами великої дальності

17:19 Врятовано 20 млн людей — Зеленський про програму Зерно з України

18:08 Путін наказав витіснити ЗСУ на Курщині — Зеленський назвав дату

17:58 Хто може не платити за комуналку — юристка пояснила умови

17:56 Ющенко розповів, чи підтримували українці вступ у НАТО у 90-х

17:55 У Польщі правляча коаліція узгодила кандидатуру президента

17:51 Росія та Іран пошкодили 20 суден у Чорному морі, — Зеленський

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

17:38 Єдині у скорботі — Львів вшанував пам'ять жертв Голодомору

17:34 В Укргідрометцентрі повідомили, де очікувати снігопади завтра

17:30 Суперціни на Чорну п’ятницю — що купити для кухні на AliExpress

17:28 Франція дозволила бити по Росії ракетами великої дальності

17:19 Врятовано 20 млн людей — Зеленський про програму Зерно з України

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК