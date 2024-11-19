Допомога Україні від США — Сікорський сказав, як діятиме ЄС у разі зменшення підтримки від Америки

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: PAP

Найбільші країни ЄС надаватимуть Україні допомогу як фінансову, так і військову, у випадку, якщо США скоротять свою підтримку за нової адміністрації Дональда Трампа. Також міністри країн Євросоюзу виступають за збереження та посилення санкцій проти Росії до повного виведення її військ з України.

Про це заявив Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише Wpost.

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Сікорський також зазначив, що разом з майбутньою високою представницею ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Каєю Каллас вони розглядали можливі варіанти посилення підтримки України у випадку зменшення участі США. Він підкреслив, що найбільші країни ЄС готові взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України, якщо Америка скоротить свої зобов’язання.

Польський міністр також наголосив, що мирні ініціативи, які суперечать інтересам України або не мають підтримки серед її населення, можуть негативно вплинути на стабільність країни. Він підкреслив, що будь-які сценарії припинення конфлікту та вирішення агресії з боку Росії повинні розроблятись у тісній співпраці з українською владою.

Також Сікорський повідомив, що міністри країн ЄС виступають за збереження та посилення санкцій проти Росії до повного виведення її військ з України та покриття витрат на відновлення країни, а усі можливі лазівки у санкційному режимі повинні бути закриті.

Раніше ми писали, що у Варшаві відбудуться "найважливіші переговори про війну в Україні". Вони пройдуть у форматі "Веймарського трикутника+".

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати Україні літаки МіГ, але є одна важлива умова.