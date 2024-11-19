Помощь Украине от США — Сикорский сказал, как будет действовать ЕС в случае уменьшения поддержки от Америки

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: PAP

Крупнейшие страны ЕС будут оказывать Украине помощь, как финансовую, так и военную, в случае, если США сократят свою поддержку при новой администрации Дональда Трампа. Также министры стран Евросоюза выступают за сохранение и ужесточение санкций против России до полного вывода ее войск из Украины.

Об этом заявил Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Wpost.

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Сикорский отметил, что вместе с будущей высокой представительницей ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас они рассматривали возможные варианты усиления поддержки Украины в случае уменьшения участия США. Он подчеркнул, что крупнейшие страны ЕС готовы взять на себя груз военной и финансовой поддержки Украины, если Америка сократит свои обязательства.

Польский министр также отметил, что мирные инициативы, противоречащие интересам Украины или не имеющие поддержки среди ее населения, могут негативно повлиять на стабильность страны. Он подчеркнул, что любые сценарии прекращения конфликта и разрешения агрессии со стороны России должны разрабатываться в тесном сотрудничестве с украинскими властями.

Также Сикорский сообщил, что министры стран ЕС выступают за сохранение и ужесточение санкций против России до полного вывода ее войск из Украины и покрытия расходов на восстановление страны, а все возможные лазейки в санкционном режиме должны быть закрыты.

Ранее мы писали, что в Варшаве состоятся "важнейшие переговоры о войне в Украине". Они пройдут в формате "Веймарского треугольника+".

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова передать Украине самолеты МиГ , но есть одно важное условие.