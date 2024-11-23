Партия Туска определилась с кандидатурой президента Польши

Рафал Тшасковский. Фото: Monitor Info

Кандидатом на пост президента Польши от правящей Гражданской коалиции стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский. На партийных праймериз он опередил действующего главу министерства иностранных дел Радослава Сикорского.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в субботу, 23 ноября.

Читайте также:

Партия Туска определилась с кандидатурой президента

О результатах закрытого СМС-голосования членов Гражданской коалиции (партии "Гражданская платформа", "Современная", "Польская инициатива", "Зеленые") объявили в субботу на заседании национального совета KO.

"Рафал Тшасковский — кандидат от всей Коалиции на президентских выборах", — написал в сети Х лидер KO, премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он отметил, что участие в СМС-голосовании приняли более 22 тысяч членов KO.

Что известно о кандидате

Тшасковский, которому 52 года, должен объявить свою программу на партийном съезде 7 декабря.

За свою политическую карьеру Тшасковский был депутатом Сейма, Европарламента, министром администрации и цифровизации в правительстве Туска, замминистра по вопросам ЕС в правительстве Эвы Копач. С 2018 года Тшасковский является мэром Варшавы.

В 2020 году он уже участвовал в президентских выборах. Он уступил нынешнему президенту страны Анджею Дуды во втором туре всего 2%.

Ранее мы писали, что Дональд Туск выразил серьезную обеспокоенность по поводу эскалации конфликта в Украине. Он назвал ее "серьезной и реальной угрозой" глобальной войны.

Напомним, крупнейшие страны ЕС будут оказывать Украине помощь как финансовую, так и военную, в случае, если США сократят свою поддержку при новой администрации Дональда Трампа.