Польща відреагувала на погрози Росії вдарити по базі НАТО в Редзіково

Американська протиракетна база в Редзіково. Фото: PAP

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що американська протиракетна база в польському Редзіково є однією з можливих цілей для Росії. За її словами, розміщення бази — це "провокаційний крок", який сприяє "зростанню стратегічного ризику" та "ядерної загрози". У Польщі відповіли, що об'єкт має суто оборонний характер

Про це повідомляє видання RMF24 з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський у четвер, 21 листопада.

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Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала розгортання бази в Польщі частиною "деструктивної практики наближення військової інфраструктури НАТО до російських кордонів". Вона звинуватила США у прагненні "проєктувати свою силу" за межі власної території з метою тиску на Росію та інші ядерні держави.

Захарова заявила, що це призводить до "зростання стратегічного ризику" і, як наслідок, "підвищення загального рівня ядерної загрози". Захарова додала, що "в разі необхідності" удар по базі може бути нанесений із застосуванням новітньої зброї.

Реакція Польщі на погрози Кремля

Своєю чергою речник МЗС Польщі Павел Вронський підкреслив, що об’єкт у Редзіково має виключно оборонний характер і призначений для боротьби з балістичними ракетами.

"Вона призначена для боротьби з балістичними ракетами, особливо з тих країн, які є державами-ізгоями. Це країни, які будують свою політику на тому, що вони постійно комусь погрожують, заявляють, що збираються на когось напасти і вважають, що такий політичний розбій — це їхній спосіб ведення політики", — підкреслив він.

Вронський також додав, що російські погрози є довготривалими, і їх поновлення може змусити НАТО посилити протиповітряну оборону всього східного флангу Альянсу.

Польща готова до посилення оборони

Говорячи про можливе розширення бази, Вронський підкреслив, що в Польщі існує консенсус щодо необхідності максимально посилювати оборону східного флангу НАТО. Цю ідею підтримують як громадяни, так і політичні сили.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також наголошував на важливості модернізації бази в Редзіково, підкреслюючи, що це необхідно для протидії реальним загрозам.

Нагадаємо, США офіційно відкрили базу протиракетної оборони в польському місті Редзіково поблизу узбережжя Балтійського моря. Вона будувалася з 2000-х років і спрямована на захист країн НАТО.

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