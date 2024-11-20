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Польща готує новий пакет допомоги Україні, — Зеленський

20 листопада 2024 14:50
Анастасія Постоєнко - Редактор
Польща передасть Україні новий пакет допомоги
Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час розмови сторони обговорили ключові питання оборонної співпраці, підтримки України на міжнародній арені та майбутнє головування Польщі в Раді ЄС.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Глава держави подякував польському народу за солідарність з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Він також висловив пану Туску за принципову позицію щодо останніх російських атак і спроб політичної легітимізації російського диктатора.

Дональд Туск повідомив, що Польща готує 45-й пакет оборонної підтримки для України та вже розпочала роботу над наступним. Також обговорювалися перспективи співпраці у рамках головування Польщі в Раді ЄС у першій половині 2025 року. Президент України висловив сподівання на допомогу Польщі у відкритті першого кластеру перемовин з ЄС та подальшому розширенні переговорного процесу.

Окремо було наголошено на важливості підтримки вступу України до НАТО. Президент подякував Туску за активну адвокацію цього питання на міжнародному рівні.

За результатами розмови сторони домовилися провести особисту зустріч до кінця року.

Нагадаємо, нещодавно американський президент Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета допомоги. Також Володимир Зеленський прокоментував чутки про скорочення допомоги Україні від США.

Володимир Зеленський Польща Україна Дональд Туск

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