Польша передаст Украине новый пакет помощи

Президент Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. В ходе разговора стороны обсудили ключевые вопросы оборонного сотрудничества, поддержки Украины на международной арене и предстоящее председательство Польши в Совете ЕС.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Глава государства поблагодарил польский народ за солидарность с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения России. Он также высказал господину Туску за принципиальную позицию по поводу последних российских атак и попыток политической легитимизации российского диктатора.

Дональд Туск сообщил, что Польша готовит 45-й пакет оборонной поддержки для Украины и уже приступила к работе над следующим. Также обсуждались перспективы сотрудничества в рамках председательства Польши в Совете ЕС первой половины 2025 года. Президент выразил надежду на помощь Польше в открытии первого кластера переговоров с ЕС и дальнейшем расширении переговорного процесса.

Отдельно была отмечена важность поддержки вступления Украины в НАТО. Президент поблагодарил Туска за активную адвокацию этого вопроса на международном уровне.

По результатам разговора стороны договорились провести личную встречу до конца года.

Напомним, недавно американский президент Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи. Также Владимир Зеленский прокомментировал слух о сокращении помощи Украине от США.