Польша отреагировала на угрозы России ударить по базе НАТО в Редзиково

Американская противоракетная база в Редзиково. Фото: PAP

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская противоракетная база в польском Редзиково является одной из возможных целей для России. По ее словам, размещение базы — это "провокационный шаг", способствующий "росту стратегического риска" и "ядерной угрозе". В Польше ответили, что объект носит сугубо оборонительный характер.

Об этом сообщает издание RMF24 со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский в четверг, 21 ноября.

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала развертывание базы в Польше частью "деструктивной практики приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам". Она обвинила США в стремлении "проецировать свою силу" за пределы собственной территории с целью давления на Россию и другие ядерные державы.

Захарова заявила, что это приводит к "росту стратегического риска" и, как следствие, "повышению общего уровня ядерной угрозы". Захарова добавила, что "в случае необходимости" удар по базе может быть нанесен с применением новейшего оружия.

Реакция Польши на угрозы Кремля

В свою очередь представитель МИД Польши Павел Вронский подчеркнул, что объект в Редзиково имеет исключительно оборонительный характер и предназначен для борьбы с баллистическими ракетами.

"Она предназначена для борьбы с баллистическими ракетами, особенно из тех стран, которые являются государствами-изгоями. Это страны, которые строят свою политику на том, что они постоянно кому-то угрожают, заявляют, что собираются на кого-то напасть и считают, что такой политический разбой — это их способ ведения политики", — подчеркнул он.

Вронский также добавил, что российские угрозы являются долговременными, и их возобновление может заставить НАТО усилить противовоздушную оборону всего восточного фланга Альянса.

Польша готова к усилению обороны

Говоря о возможном расширении базы, Вронский подчеркнул, что в Польше существует консенсус относительно необходимости максимально усиливать оборону восточного фланга НАТО. Эту идею поддерживают как граждане, так и политические силы.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также отмечал важность модернизации базы в Редзиково, подчеркивая, что это необходимо для противодействия реальным угрозам.

Напомним, США официально открыли базу противоракетной обороны в польском городе Редзиково у побережья Балтийского моря. Она строилась с 2000-х годов и направлена на защиту стран НАТО.

Также Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, который сообщил, что Польша готовит 45-й пакет оборонной поддержки для Украины и уже начала работу над следующим.