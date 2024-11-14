База ППО у Польщі — заявили про офіційне відкриття, що тепер

Відкриття бази ППО у Польщі. Фото: REUTERS

США офіційно відкрили базу протиповітряної оборони в польському місті Редзіково поблизу узбережжя Балтійського моря. Вона будувалася з 2000-х років і спрямована на захист країн НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

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У матеріалі повідомляється, що США 13 листопада відкрили у Польщі нову базу ППО для захисту країн НАТО. Особливо це важливий в той час, коли Росія веде війну в сусідній Україні.

Зазначається, що відкриття цієї бази символізує той факт, що військовий альянс Польщі з США залишається міцним попри те, незалежно від того, хто очолює Білий дім. Водночас очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що це зайняло немало часу, але будівництво доводить геостратегічну рішучість Сполучених Штатів.

"Польсько-американський альянс сильний, незалежно від того, хто керує у Варшаві чи Вашингтоні", — додав міністр.

On November 13, we will be opening the missile defence base in Redzikowo.



On matters of security and foreign policy, Poland’s political elites remain united.



The 🇵🇱🇺🇸 alliance is strong, regardless of who governs in Warsaw and Washington. pic.twitter.com/nHOVgC8XqV — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) November 12, 2024

Нагадаємо, нещодавно Сікорський заявив, що питання про перехоплення російських ракет над Україною силами країн-членів Альянсу можуть порушити на найближчій міністерській зустрічі НАТО, що відбудеться наступного тижня.

Водночас конгресмени з Демократичної і Республіканської партії звернулися до президента США Джо Байдена, аби він дозволив Польщі збивати російські ракети над Україною.