База ПВО в Польше — заявили об официальном открытии, что теперь

Открытие базы ПВО в Польше. Фото: REUTERS

США официально открыли базу противовоздушной обороны в польском городе Редзиково возле побережья Балтийского моря. Она строилась с 2000-х годов и направлена на защиту стран НАТО.

Об этом сообщает Reuters.

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В материале говорится, что США 13 ноября открыли в Польше новую базу ПВО для защиты стран НАТО. Особенно это важно в то время, когда Россия ведет войну в соседней Украине.

Отмечается, что открытие этой базы символизирует тот факт, что военный альянс Польши с США остается крепким, несмотря на то, кто возглавляет Белый дом. В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что это заняло немало времени, но строительство доказывает геостратегическую решительность Соединенных Штатов.

"Польско-американский альянс силен, независимо от того, кто руководит в Варшаве или Вашингтоне", — добавил министр.

На Ноябрь 13, мы должны были оставить missile defence base в Redzikowo.



На matters of security and foreign policy, Poland's political elites remain united.



The 🇵🇱🇺🇸 aliance является сильным, низкая из которых власти в Warsaw and Washington. pic.twitter.com/nHOVgC8XqV — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) November 12, 2024

Напомним, недавно Сикорский заявил, что вопрос о перехвате российских ракет над Украиной силами стран-членов Альянса могут поднять на ближайшей министерской встрече НАТО, которая состоится на следующей неделе.

В то же время, конгрессмены из Демократической и Республиканской партии обратились к президенту США Джо Байдену, чтобы он разрешил Польше сбивать российские ракеты над Украиной.