Конституционный суд Румынии отменил первый тур президентских выборов

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В Румынии Конституционный суд аннулировал первый тур президентских выборов. Таким образом, весь избирательный процесс возобновится в полном объеме.

Об этом сообщает Digi24 в пятницу, 6 декабря.

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На заседании Конституционный суд страны единогласно принял решение:

отменить весь избирательный процесс по выборам президента Румынии, проведенный на основании постановления правительства;

избирательный процесс будет восстановлен в полном объеме, правительство установит новую дату выборов президента Румынии, а также новую календарную программу для осуществления необходимых действий для проведения выборов в 2024 году.

Это решение является окончательным и общеобязательным.

Судьи Конституционного суда приняли решение после срочной консультации, поскольку получили много новых запросов об отмене президентских выборов. Они базировались на рассекреченных документах Высшего совета обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом иностранных манипуляций.

Напомним, кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску обещает прекратить экспорт зерна из Украины через Румынию в случае победы.

Ранее глава социал-демократической партии Румынии и премьер-министр Марчел Чолаку подал в отставку с поста лидера партии после того, как не попал во второй тур президентских выборов.