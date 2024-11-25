Марчел Чолаку подав у відставку з посади глави соціал-демократів Румунії

Марчел Чолаку. Фото: facebook.com/CiolacuMarcel

Очільник соціал-демократичної партії Румунії та прем'єр-міністр Марчел Чолаку подав заяву про відставку з посади лідера партії. Це сталося після того, як він не пройшов у другий тур виборів президента.

Про це повідомляє HotNews.ro у понеділок, 25 листопада.

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Прем'єр заявив, що 24 листопада подав заяву про відставку до генерального секретаря соціал-демократів.

"Я хочу привітати тих, хто пройшов у другий тур. Соціал-демократична партія не подаватиме апеляцій, навіть якщо різниця буде дуже незначною", — додав Чолаку.

Нагадаємо, на виборах у Румунії лідирує проросійський кандидат Келін Георгеску. Раніше він заявляв, що НАТО не буде захищати жодного зі своїх членів, якщо вони зазнають нападу з боку Росії.

Також соціал-демократична партія Німеччини висунула Олафа Шольца як кандидата на посаду канцлера на наступних виборах.