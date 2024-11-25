Вибори у Німеччині — Шольца висунули кандидатом на посаду канцлера

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Соціал-демократична партія Німеччини офіційно висунула Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера на майбутніх федеральних виборах. Лідери партії відзначають його досвід і рішучість.

Про це заявили глави СДПН Саскія Ескен та Ларс Клінгбайль, пише Tagesschau у понеділок, 25 листопада.

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Соціал-демократична партія Німеччини одноголосно висунула Шольца кандидатом на майбутніх виборах до Бунденстагу. Рішення мають затвердити під час партійної конференції, яка відбудеться 11 січня.

Лідер партії Клінгбайль заявив про "цілеспрямоване рішення", а також вказав на відсутність урядового досвіду у кандидата від Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца.

"Шольц є правильною людиною для посади канцлера з його принциповим і рішучим характером", — зауважила співлідер СДПН Ескен.

Лідерка також зазначила про коротку, чітку та бойову передвиборчу кампанію, яка очікується попереду.

"На вулицях буде холодно, але ми вже давно вийшли на робочу температуру", — підкреслила Ексен.

Нагадаємо, експосол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна отримає далекобійні ракети Taurus від Німеччини, якщо на дострокових виборах переможе ХДС, а канцлером стане Фрідріх Мерц.

Раніше ми писали про те, що Президент Польщі Анджей Дуда звинуватив канцлера Німеччини Олафа Шольца в тому, що він намагається виключити Дональда Трампа з переговорів про майбутнє України.