Дзвінок Шольца Путіну — Дуда назвав справжні мотиви

Анджей Дуда та Олаф Шольц. Фото: AFP

Президент Польщі Анджей Дуда звинуватив канцлера Німеччини Олафа Шольца в тому, що він намагається "виключити Дональда Трампа з переговорів про майбутнє України", намагаючись відновити відносини Німеччини з Росією. Причина — дзвінок Шольца російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє видання Bloomberg у понеділок, 18 листопада.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазнав критики з боку уряду в Києві та деяких його союзників за телефонну розмову минулого тижня з президентом Росії Володимиром Путіним, яку він виправдовував тим, що мав на меті підштовхнути лідера Кремля до переговорів про довготривалий мир з Україною.

Але президент Польщі Анджей Дуда, який підтримував тісні стосунки з Трампом ще з часів першого президентського терміну новообраного президента, заявив, що телефонна дипломатія мала іншу мету.

"Я вважаю, що це була спроба домогтися припинення вогню в Україні до вступу на посаду Дональда Трампа", — сказав Дуда.

Дуда також розкритикував рішення Шольца запросити президента США Джо Байдена на переговори про майбутнє України з лідерами Франції та Великої Британії минулого місяця в Берліні. Також польський лідер сказав, що був "шокований" тим, що президенту Володимиру Зеленському не було надано місця за столом переговорів.

Президент Польщі сказав, що Шольц "стурбований тим, що його підштовхнуть до невигідних угод з Вашингтоном", коли Трамп повернеться на посаду, і намагається випередити це.

"Німці найбільше бояться, що Дональд Трамп змусить їх купувати газ в Америки", — додав Дуда.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не буде телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну після канцлера Німеччини Олафа Шольца. За його словами, він готовий поговорити з ним лише у випадку "відповідного контексту".

Раніше Новини.LIVE писали, що 15 листопада Шольц вперше за два роки провів розмову з Путіним. Він закликав російського диктатора зупинити війну.