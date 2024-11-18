Шольц заявив, що Україна може розраховувати на підтримку на саміті G20

Шольц зробив заяву про війну в Україні перед самітом G20
У Бразилії у понеділок, 18 листопада, стартує саміт G20, де говоритимуть про війну в Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив заяву, що Київ може розраховувати на багатьох друзів.
Про це Олаф Шольц написав у соцмережі X.
Заява Шольца перед G20
Канцлер Німеччини наголосив, що для російського диктатора Володимира Путіна є ілюзією вважати, що підтримка України ослабне.
"Україна може розраховувати на багатьох друзів у світі — особливо на Німеччину. З боку Путіна було б ілюзією вважати, що наша підтримка ослабне. Це важливе послання для зустрічі G20, на яку я зараз прямую", — написав Шольц.
Нагадаємо, Путін відмовився від участі в саміті G20 в Бразилії через ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом.
Також 12 листопада Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Сторони обговорили підготовку до G20.
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