Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 листопада, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, вони обговорили кроки напередодні зустрічі G20.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Розмова Зеленського з Трюдо

"Я вдячний Канаді за всю різнобічну допомогу, зокрема за принципову підтримку Плану перемоги. Ми розраховуємо на те, що Канада продовжить активну адвокацію його першого пункту — отримання запрошення до НАТО. Закликав Джастіна продовжити роботу з союзниками як під час майбутніх багатосторонніх форматів, так і в прямих перемовинах", — наголосив Зеленський.

Він подякував за публічну підтримку дозволу на застосування далекобійної зброї по військових цілей на території Росії.

Сторони скоординували кроки напередодні зустрічі G20. За словами Зеленського, важливо, щоб там прозвучала позиція України щодо справедливого та тривалого миру.

Також вони обговорили продовження оборонної співпраці та уточнили потреби України.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 12 листопада Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн.

Раніше Зеленський повідомив, що уряд ухвалив постанову, яка вводить реальний і прозорий механізм переведення військових між частинами.