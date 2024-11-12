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Зеленский обсудил с Трюдо шаги в преддверии встречи G20

12 ноября 2024 22:28
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 12 ноября, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности, они обсудили шаги накануне встречи G20.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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"Я благодарен Канаде за всю разностороннюю помощь, в частности за принципиальную поддержку Плана победы. Мы рассчитываем на то, что Канада продолжит активную адвокацию его первого пункта — получение приглашения в НАТО. Призвал Джастина продолжить работу с союзниками как во время будущих многосторонних форматов, так и в прямых переговорах", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил за публичную поддержку разрешения на применение дальнобойного оружия по военным целям на территории России.

Стороны скоординировали шаги накануне встречи G20. По словам Зеленского, важно, чтобы там прозвучала позиция Украины относительно справедливого и длительного мира.

Также они обсудили продолжение оборонного сотрудничества и уточнили потребности Украины.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 12 ноября Зеленский принял верительные грамоты от назначенных послов четырех стран.

Ранее Зеленский сообщил, что правительство приняло постановление, вводящее реальный и прозрачный механизм перевода военных между частями.

Украина Джастин Трюдо Владимир Зеленский Канада президент G20

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