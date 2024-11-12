Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Греції, Албанії, Японії та Єгипту

Президент України Володимир Зеленський та посли. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 листопада, прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів чотирьох країн. Йдеться про Пантеліса Александроса Дімітракопулоса з Греції, Ернала Філо з Албанії, Масаші Накаґоме з Японії та Бараката Алі Еллейті з Єгипту.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"Сьогодні дипломатичну місію в Україні починають нові посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту. Прийняв вірчі грамоти, поговорив з кожним про наші двосторонні відносини", — розповів Зеленський.

За його словами, вони працюватимуть спільно, щоб поглибити взаємодію між країнами та зробити ще більше для підтримки людей, а також міжнародного права та наближення справедливого миру.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що для військових, які прагнуть перевестися до іншого підрозділу ЗСУ, знайдено рішення. Механізм працювати через застосунок "Армія+".

Також 11 листопада Зеленський провів засідання Ставки, на якому було ухвалено рішення посилити Курахівський та Покровський напрямки.