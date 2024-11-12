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Зеленский представил новых послов в Украине

12 ноября 2024 20:44
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Греции, Албании, Японии и Египта
Президент Украины Владимир Зеленский и послы. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 12 ноября, принял верительные грамоты от новоназначенных послов четырех стран. Речь идет о Пантелисе Александросе Димитракопулосе из Греции, Эрнала Фило из Албании, Масаши Накагоме из Японии и Бараката Али Эллейти из Египта.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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"Сегодня дипломатическую миссию в Украине начинают новые послы Греции, Албании, Японии и Египта. Принял верительные грамоты, поговорил с каждым о наших двусторонних отношениях", — рассказал Зеленский.

По его словам, они будут работать совместно, чтобы углубить взаимодействие между странами и сделать еще больше для поддержки людей, а также международного права и приближения справедливого мира.

Напомним, Зеленский отметил, что для военных, стремящихся перевестись в другое подразделение ВСУ, найдено решение. Механизм работать через приложение "Армия+".

Также 11 ноября Зеленский провел заседание Ставки, на котором было принято решение усилить Кураховское и Покровское направления.

Украина Япония Владимир Зеленский Албания Греция Египет посол

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