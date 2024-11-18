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Шольц сделал заявление о войне в Украине перед саммитом G20

18 ноября 2024 07:53
Аркадий Пастула - Редактор
Шольц заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку на саммите G20
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Аркадий Пастула - Редактор

В Бразилии в понедельник, 18 ноября, стартует саммит G20, где будут говорить о войне в Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление, что Киев может рассчитывать на многих друзей.

Об этом Олаф Шольц написал в соцсети X.

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Канцлер Германии подчеркнул, что для российского диктатора Владимира Путина является иллюзией считать, что поддержка Украины ослабнет.

"Украина может рассчитывать на многих друзей в мире — особенно на Германию. Со стороны Путина было бы иллюзией считать, что наша поддержка ослабнет. Это важное послание для встречи G20, на которую я сейчас направляюсь", — написал Шольц.

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Пост Шольца. Фото: скриншот

Напомним, Путин отказался от участия в саммите G20 в Бразилии из-за ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом. 

Также 12 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны обсудили подготовку к G20.

Германия война Украина G20 Олаф Шольц

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