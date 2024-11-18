Звонок Шольца Путину — Дуда назвал настоящие мотивы

Анджей Дуда и Олаф Шольц. Фото: AFP

Президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в том, что он пытается "исключить Дональда Трампа из переговоров о будущем Украины", пытаясь возобновить отношения Германии с Россией. Причина — звонок Шольца российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает издание Bloomberg в понедельник, 18 ноября.

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Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся критике со стороны правительства в Киеве и некоторых его союзников за телефонный разговор на прошлой неделе с президентом России Владимиром Путиным, который он оправдывал тем, что имел целью подтолкнуть лидера Кремля к переговорам о долговременном мире с Украиной.

Но президент Польши Анджей Дуда, который поддерживал тесные отношения с Трампом еще со времен первого президентского срока новоизбранного президента, заявил, что телефонная дипломатия имела другую цель.

"Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня в Украине до вступления в должность Дональда Трампа", — сказал Дуда.

Дуда также раскритиковал решение Шольца пригласить президента США Джо Байдена на переговоры о будущем Украины с лидерами Франции и Великобритании в прошлом месяце в Берлине. Также польский лидер сказал, что был "шокирован" тем, что президенту Владимиру Зеленскому не было предоставлено места за столом переговоров.

Президент Польши сказал, что Шольц "обеспокоен тем, что его подтолкнут к невыгодным сделкам с Вашингтоном", когда Трамп вернется в должность, и пытается опередить это.

"Немцы больше всего боятся, что Дональд Трамп заставит их покупать газ у Америки", — добавил Дуда.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не будет звонить российскому диктатору Владимиру Путину после канцлера Германии Олафа Шольца. По его словам, он готов поговорить с ним только в случае "соответствующего контекста".

Ранее Новини.LIVE писали, что 15 ноября Шольц впервые за два года провел разговор с Путиным. Он призвал русского диктатора остановить войну.