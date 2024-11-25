Выборы в Германии — Шольца выдвинули кандидатом на должность канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Социал-демократическая партия Германии официально выдвинула Олафа Шольца кандидатом на должность канцлера на будущих федеральных выборах. Лидеры партии отмечают его опыт и решительность.

Об этом заявили главы СДПГ Саския Эскен и Ларс Клингбайль, пишет Tagesschau в понедельник, 25 ноября.

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Социал-демократическая партия Германии единогласно выдвинула Шольца кандидатом на предстоящих выборах в Бунденстаг. Решение должны утвердить во время партийной конференции, которая состоится 11 января.

Лидер партии Клингбайль заявил о "целенаправленном решении", а также указал на отсутствие правительственного опыта у кандидата от Христианско-демократического союза Фридриха Мерца.

"Шольц является правильным человеком для должности канцлера с его принципиальным и решительным характером", — отметила солидер СДПГ Эскен.

Лидер также отметила о короткой, четкой и боевой предвыборной кампании, которая ожидается впереди.

"На улицах будет холодно, но мы уже давно вышли на рабочую температуру", — подчеркнула Эксен.

Напомним, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина получит дальнобойные ракеты Taurus от Германии, если на досрочных выборах победит ХДС, а канцлером станет Фридрих Мерц.

Ранее мы писали о том, что Президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в том, что пытается исключить Дональда Трампа из переговоров о будущем Украины.