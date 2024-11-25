Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Шольц снова стал кандидатом в канцлеры Германии arrow

Шольц снова стал кандидатом в канцлеры Германии

25 ноября 2024 16:55
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Выборы в Германии — Шольца выдвинули кандидатом на должность канцлера
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Социал-демократическая партия Германии официально выдвинула Олафа Шольца кандидатом на должность канцлера на будущих федеральных выборах. Лидеры партии отмечают его опыт и решительность.

Об этом заявили главы СДПГ Саския Эскен и Ларс Клингбайль, пишет Tagesschau в понедельник, 25 ноября.

Читайте также:

СДПГ выдвигает Шольца кандидатом в канцлеры

Социал-демократическая партия Германии единогласно выдвинула Шольца кандидатом на предстоящих выборах в Бунденстаг. Решение должны утвердить во время партийной конференции, которая состоится 11 января. 

Лидер партии Клингбайль заявил о "целенаправленном решении", а также указал на отсутствие правительственного опыта у кандидата от Христианско-демократического союза Фридриха Мерца.

"Шольц является правильным человеком для должности канцлера с его принципиальным и решительным характером", — отметила солидер СДПГ Эскен.

Лидер также отметила о короткой, четкой и боевой предвыборной кампании, которая ожидается впереди.

"На улицах будет холодно, но мы уже давно вышли на рабочую температуру", — подчеркнула Эксен.

Напомним, экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина получит дальнобойные ракеты Taurus от Германии, если на досрочных выборах победит ХДС, а канцлером станет Фридрих Мерц.

Ранее мы писали о том, что Президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в том, что пытается исключить Дональда Трампа из переговоров о будущем Украины.

Германия выборы партии Олаф Шольц Фридрих Мерц

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:59 Во Львове идет аукцион на встречу с Садовым — куда пойдут деньги

16:55 Шольц снова стал кандидатом в канцлеры Германии

16:53 В Харькове судили организатора банды, которая "чистила" машины

16:48 Челлендж для сотрудников УЗ — без каких проблем не обходится зима

16:41 С фронта отзывают более 100 тысяч мин — Бутусов назвал причину

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

16:31 Угрожал оружием — на Одесчине задержали взяточников из ТЦК

16:28 В Беларусь залетело рекордное количество "шахедов" — мониторинг

16:24 Партнеры выделят Украине 1,8 млрд евро на беспилотники, — Умеров

16:22 На Киевщине ожидаются сильные морозы завтра, — синоптики

16:16 Атака на Одессу — пятеро в больнице, один человек в реанимации

16:59 Во Львове идет аукцион на встречу с Садовым — куда пойдут деньги

16:55 Шольц снова стал кандидатом в канцлеры Германии

16:53 В Харькове судили организатора банды, которая "чистила" машины

16:48 Челлендж для сотрудников УЗ — без каких проблем не обходится зима

16:41 С фронта отзывают более 100 тысяч мин — Бутусов назвал причину

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

16:31 Угрожал оружием — на Одесчине задержали взяточников из ТЦК

16:28 В Беларусь залетело рекордное количество "шахедов" — мониторинг

16:24 Партнеры выделят Украине 1,8 млрд евро на беспилотники, — Умеров

16:22 На Киевщине ожидаются сильные морозы завтра, — синоптики

16:16 Атака на Одессу — пятеро в больнице, один человек в реанимации

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Text

13:29 Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

Text

13:19 Бронирование от мобилизации — нардеп назвала основную проблему

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:02 Мирный план Трампа и заявление Сырского о войне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ситуация на границе с Польшей и Taurus для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2024
Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК