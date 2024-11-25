Марчел Чолаку подал в отставку с должности главы социал-демократов Румынии

Марчел Чолаку. Фото: facebook.com/CiolacuMarcel

Глава социал-демократической партии Румынии и премьер-министр Марчел Чолаку подал заявление об отставке с поста лидера партии. Это произошло после того, как он не прошел во второй тур выборов президента.

Об этом сообщает HotNews.ro в понедельник, 25 ноября.

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Премьер заявил, что 24 ноября подал заявление об отставке генеральному секретарю социал-демократов.

"Я хочу поздравить тех, кто прошел во второй тур. Социал-демократическая партия не будет подавать апелляций, даже если разница будет очень незначительной", — добавил Чолаку.

Напомним, на выборах в Румынии лидирует пророссийский кандидат Келин Георгеску. Ранее он заявлял, что НАТО не будет защищать ни одного из своих членов, если они подвергнутся нападению со стороны России.

Также социал-демократическая партия Германии выдвинула Олафа Шольца как кандидата на должность канцлера на следующих выборах.