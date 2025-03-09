В Румынии не зарегистрировали Келина Джорджеску для участия в президентских выборах

Румынский политик Келин Джорджеску. Фото: AP

В Румынии не зарегистрировали скандального и ультраправого политика с пророссийскими взглядами Келина Джорджеску для участия в президентских выборах в мае. В частности, на политика было отправлено более тысячи жалоб.

Об этом сообщил сайт Bloomberg в воскресенье, 9 марта.

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Отмечается, что представитель Бухарестского избирательного бюро проинформировал, что кандидатура Джорджеску признана недействительной. В то же время бюро получило более 1000 жалоб на политика, в основном связанных с его антидемократическими и экстремистскими позициями. При этом решение все еще может быть обжаловано в Конституционном суде.

Как отмечает Bloomberg, решение исключить Джорджеску из президентской гонки 4 мая, вероятно, усилит антисистемные настроения в Румынии и пойдет на пользу крайне правым.

Результаты опроса показали, что если бы Джорджеску баллотировался, то он бы набрал 40-45% голосов в первом туре, что дало бы ему реальный шанс стать президентом Румынии.

Как объясняет Bloomberg, его отстранение может также увеличить шансы на победу на выборах основного, проевропейского кандидата, но это также может навредить отношениям с США.

Недавно Bloomberg писало, что американские чиновники призвали Бухарест позволить Джорджеску баллотироваться.

"Все следят за Румынией и за тем, как действует коррумпированная система", — заявил в пятницу политик, отметив, что его имя не может оказаться в списке кандидатов на выборах.

Пока неизвестно, поддержит ли он кого-либо из других кандидатов.

Что известно о взглядах Джорджеску

В Bloomberg напомнили, что после того, как Джорджеску победил в первом туре президентских выборов прошлого года, суд аннулировал результаты голосования, сославшись на подозрения во вмешательстве России в его кампанию.

Стоит отметить, что Келин Джорджеску известен своими пророссийскими взглядами. Он открыто отрицает право Украины на существование и выступает за так называемые "большие румынские территории".

Ранее мы сообщали, что Келин Джорджеску обещает в случае победы прекратить экспорт зерна из Украины через Румынию. Также он выступает против военной помощи Киеву в противостоянии российской агрессии.

Добавим, что в конце февраля в Румынии состоялся многочасовой допрос пророссийского политика и экс-кандидата в президенты Келина Джорджеску. В прокуратуре он провел пять часов, после чего покинул здание без задержания или ареста.