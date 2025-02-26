Затримання Келіна Джорджеску у Румунії — проросійського політика звинувачують у низці злочинів

Політик Келін Джорджеску. Фото: REUTERS

У середу, 26 лютого, в Румунії відбувся багатогодинний допит проросійського політика та екскандидата в президенти Келіна Джорджеску. У прокуратурі він провів п’ять годин, після чого залишив будівлю без затримання чи арешту.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела у прокуратурі.

Читайте також:

У чому звинувачують Джорджеску

У прокуратурі зазначили, що політика підозрюють у низці серйозних злочинів, зокрема у змові з метою підриву конституційного ладу, поширенні неправдивої інформації, створенні або підтримці екстремістських угруповань, пропаганді фашистських, расистських чи ксенофобських ідей, а також у прославленні осіб, причетних до воєнних злочинів та злочинів проти людства.

Після допиту екскандидата в президенти покинув будівлю прокуратури, у якій провів п'ять годин на допиті.

За неофіційною інформацією, Джорджеску перебуватиме під судовим контролем упродовж 60 днів.

Нагадаємо, у грудні Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення про скасування президентських виборів 2024 року. Причиною стали методи агітації проросійського політика Келіна Джорджеску. Рішення ґрунтувалося на даних румунських спецслужб, які розсекретили документи про масштабні маніпуляції у TikTok, що забезпечили політику значну підтримку в соцмережах. Крім того, під час своєї передвиборчої кампанії Джорджеску обіцяв, що у разі перемоги припинить експорт зерна з України через Румунію.

А у січні Джорджеску заявив, що Україна нібито є "штучним утворенням". Він також висловив думку про неминучий розподіл країни.