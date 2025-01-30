Румунський політик ошелешив заявою про поділ України

Румунський політик Келін Джорджеску. Фото: Reuters

Румунський проросійський політик Келін Джорджеску заявив, що Україна — вигадана держава. Він також висловився про неминучий поділ нашої країни.

Про це Келін Джорджеску сказав під час розмови з журналістом Іоном Кристою в середу, 29 січня.

Читайте також:

Скандальне висловлювання Джорджеску щодо України

Келін Джорджеску — ультраправий проросійський політик. Він неодноразово робив заяви щодо України. Зокрема, зазначав, що виступає за заборону експорту українського зерна через Румунію й припинення військової допомоги Україні.

За словами румунського політика, світ змінюється і кордони, безперечно, будуть змінюватися. Він заявив про зацікавленість українськими землями.

"Якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина — інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш — правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія", — сказав Джорджеску.

Він також додав, що поділ України точно відбудеться. На думку румунського політика, це неминучий процес.

"На сто відсотків так і буде. Ну, у них немає іншого шляху! Дорога до чогось подібного неминуча. Україна — це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка!" — заявив Джорджеску.

Келін Джорджеску балотується на посаду президента Румунії. Додамо, що зараз він є найпопулярнішим кандидатом.

Нагадаємо, на території Румунії знайшли сліди можливого удару російського дрона. Це сталося поблизу кордону з Україною.

До берегів Румунії потрапить мазут з російських танкерів. Розлив стався внаслідок аварії у Керченській протоці.