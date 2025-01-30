Румунський політик ошелешив заявою про поділ України

В Румунії зробили скандальну заяву щодо поділу України — деталі
Румунський проросійський політик Келін Джорджеску заявив, що Україна — вигадана держава. Він також висловився про неминучий поділ нашої країни.
Про це Келін Джорджеску сказав під час розмови з журналістом Іоном Кристою в середу, 29 січня.
Скандальне висловлювання Джорджеску щодо України
Келін Джорджеску — ультраправий проросійський політик. Він неодноразово робив заяви щодо України. Зокрема, зазначав, що виступає за заборону експорту українського зерна через Румунію й припинення військової допомоги Україні.
За словами румунського політика, світ змінюється і кордони, безперечно, будуть змінюватися. Він заявив про зацікавленість українськими землями.
"Якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина — інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш — правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія", — сказав Джорджеску.
Він також додав, що поділ України точно відбудеться. На думку румунського політика, це неминучий процес.
"На сто відсотків так і буде. Ну, у них немає іншого шляху! Дорога до чогось подібного неминуча. Україна — це вигадана держава. Це Українська Радянська Соціалістична Республіка!" — заявив Джорджеску.
Келін Джорджеску балотується на посаду президента Румунії. Додамо, що зараз він є найпопулярнішим кандидатом.
Нагадаємо, на території Румунії знайшли сліди можливого удару російського дрона. Це сталося поблизу кордону з Україною.
До берегів Румунії потрапить мазут з російських танкерів. Розлив стався внаслідок аварії у Керченській протоці.
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