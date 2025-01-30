Пасажирські літаки знову помітили над Україною — куди летіли

Пасажирський літак в небі. Ілюстративне фото: thepaper.cn

Над українським небом вже неодноразово фіксували пасажирські літаки, які нібито пролітають у закритому повітряну просторі. Однак через роботу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), дані про рух повітряних суден може бути спотворений.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на Flightradar24.

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Літак над Львовом

Flightradar24 повідомив, що 20 січня зафіксував пасажирський літак бізнес-класу Bombardier Challenger 604 над Львовом. Зазначається, що він вилетів з Молдови та нібито перетнув повітряний простір у Львові. Судячи з маршруту польоту, літак міг далі полетіти у бік Польщі.

Літак над Волинською областю

Того ж дня Flightradar оприлюднив дані, які свідчать, що над Волинською областю був помічений літак рейсом Стамбул — Москва. Він рухався у бік Білорусі, але якимось чином потрапив на територію України, пролетівши вздовж кордону над містами та селами Волині.

Літак над Луганськом

За даними проєкту, вже 29 січня літак Сочі — Москва помітили над частиною Донецької та Луганської областей, поруч з тимчасово окупованим Луганськом.

Чи дійсно пасажирські літаки залітають у повітряний простір України

Видання зазначило, що транспондери пасажирських літаків дають спотворені координати про своє місцеперебування через роботу засобів РЕБ. Саме це є причиною, чому на Flightradar періодично з'являється інформація, що в повітряний простір України начебто залетів російський чи білоруський авіалайнер.

За даними фахівців авіаційної галузі, такі онлайн-застосунки для відстеження польотів не завжди точно повідомляють про перебування пасажирських літаків у небі.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp хоче відновити польоти над Україною. Там заявили, що, попри війну, в українців залишається потреба подорожувати за кордон.

Експерт Олександр Лиходід висловився проти відновлення польотів та заявив, що "не потрібно ризикувати людьми".