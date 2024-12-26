Лиходід висловився проти польотів цивільної авіації над Україною під час війни

Пасажирський літак. Фото ілюстративне: Pexels

Полковник Військово-повітряних сил та льотчик-випробувач першого класу Олександр Лиходід висловився проти польотів над Україною під час війни. За його словами, до кінця бойових дій небо для цивільної авіації повинне бути закритим.

Про це Олександр Лиходід в ефірі "Київ24" у четвер, 26 грудня.

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Лиходід вважає, що немає сенсу повертати рейси для цивільних громадян.

"Є автобуси, потяги. Навіщо ризикувати людьми", — сказав він.

Експерт назвав прикладом авіатрощу в Актау, де впав пасажирський літак.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp планує відновити цивільні авіапольоти. За інформацією компанії, рейси будуть виконуватися з Кишинева.

Раніше у небі над Україною були зафіксовані два російські літаки Airbus A320 та Boeing 738.