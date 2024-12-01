Над Україною літали два пасажирські літаки Росії — фото

Російський літак. Фото: росЗМІ

У небі над Україною у суботу, 30 листопада, помітили два російські літаки. Йдеться про Airbus A320 та Boeing 738.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24.

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Російський літак Airbus A320 компанії "Аерофлот" летів зі Стамбула до Москви.

Російський літак над Україною. Фото: Flightradar24

У той самий час над Україною був і Boeing 738, який прямував з Анталії до Москви.

Російський літак над Україною. Фото: Flightradar24

Згодом літаки приземлились у Росії. Відомо, що такі польоти фіксуються не вперше. Ймовірно, причиною стали збої в роботі навігаційної системи.

Російські літаки над Україною 30 листопада. Фото: Flightradar24

Нагадаємо, німецькі військово-повітряні сили підіймали свої винищувачі через російський розвідувальний літак Іл-20М.

Раніше авіаційний експерт Богдан Долінце розповів, що російські ударні дрони не становлять загрози для українських літаків у повітрі, але небезпека для аеропортів та авіації на землі все ще зберігається.