Над Україною літали два пасажирські літаки Росії — фото

Над Україною помітили два російські літаки — фото
У небі над Україною у суботу, 30 листопада, помітили два російські літаки. Йдеться про Airbus A320 та Boeing 738.
Про це свідчать дані порталу Flightradar24.
Пасажирські літаки РФ над Україною
Російський літак Airbus A320 компанії "Аерофлот" летів зі Стамбула до Москви.
У той самий час над Україною був і Boeing 738, який прямував з Анталії до Москви.
Згодом літаки приземлились у Росії. Відомо, що такі польоти фіксуються не вперше. Ймовірно, причиною стали збої в роботі навігаційної системи.
Нагадаємо, німецькі військово-повітряні сили підіймали свої винищувачі через російський розвідувальний літак Іл-20М.
Раніше авіаційний експерт Богдан Долінце розповів, що російські ударні дрони не становлять загрози для українських літаків у повітрі, але небезпека для аеропортів та авіації на землі все ще зберігається.
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