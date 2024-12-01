Над Украиной летали два пассажирских самолета России — фото

Над Украиной заметили два российских самолета — фото
В небе над Украиной в субботу, 30 ноября, заметили два российских самолета. Речь идет о Airbus A320 и Boeing 738.
Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
Пассажирские самолеты РФ над Украиной
Российский самолет Airbus A320 компании "Аэрофлот" летел из Стамбула в Москву.
В то же время над Украиной был и Boeing 738, который направлялся из Анталии в Москву.
Впоследствии самолеты приземлились в России. Понятно, что такие полеты фиксируются не в первый раз. Вероятно, причиной стали сбои в работе навигационной системы.
Напомним, немецкие военно-воздушные силы поднимали свои истребители из-за российского разведывательного самолета Ил-20М.
Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, что российские ударные дроны не представляют угрозы для украинских самолетов в воздухе, но опасность для аэропортов и авиации на земле все еще сохраняется.
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