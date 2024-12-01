Над Украиной летали два пассажирских самолета России — фото

Российский самолет. Фото: росСМИ

В небе над Украиной в субботу, 30 ноября, заметили два российских самолета. Речь идет о Airbus A320 и Boeing 738.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

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Российский самолет Airbus A320 компании "Аэрофлот" летел из Стамбула в Москву.

Российский самолет над Украиной. Фото: Flightradar24

В то же время над Украиной был и Boeing 738, который направлялся из Анталии в Москву.

Российский самолет над Украиной. Фото: Flightradar24

Впоследствии самолеты приземлились в России. Понятно, что такие полеты фиксируются не в первый раз. Вероятно, причиной стали сбои в работе навигационной системы.

Российские самолеты над Украиной 30 ноября. Фото: Flightradar24

Напомним, немецкие военно-воздушные силы поднимали свои истребители из-за российского разведывательного самолета Ил-20М.

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, что российские ударные дроны не представляют угрозы для украинских самолетов в воздухе, но опасность для аэропортов и авиации на земле все еще сохраняется.