Війна в Україні — чи небезпечні шахеди для літаків у небі

Український літак у небі. Фото: ANTONOV Company

Російські ударні дрони не становлять загрози для українських літаків у небі. Проте небезпека для аеропортів та авіації на землі все ж залишається.

Про це повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі КИЇВ24.

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Долінце заявив, що для літаків у повітрі ударні безпілотники жодної загрози не становлять. Це пов'язано із тим що максимальна висота польоту "шахедів" обмежена трьома кілометрами.

"Реальну загрозу вони становлять тільки для літаків на землі та для відповідної аеропортової інфраструктури", — зауважив авіаційний експорт.

Він додав, що Україна — єдина країна, яка має повну заборону на повітряні перевезення.

"З погляду економічної доцільності потрібно вивчати це питання і розуміти наскільки авіакомпанії готові літати та чи пасажири готові літати з такими умовами й безпековими ризиками", — зауважив Долінце.

Нагадаємо, в Офісі Президента розповіли про перспективу відновлення роботи аеропорту в Ужгороді.

Ми писали про те, що міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що принаймні один аеропорт в Україні має працювати.