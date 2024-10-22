Польоти з Києва до Львова — у Державіаслужбі зробили заяву про рейси НП

Літак Supernova Airlines. Фото: avianews.com

У мережі шириться інформація щодо отримання "Новою Поштою" дозволу на чартерні рейси. У Державній авіаційній службі зробили заяву з цього приводу.

Про це у коментарі Новини.LIVE роз'яснив перший заступник голови Державіаслужби Сергій Коршук у вівторок, 22 жовтня.

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За словами першого заступника голови Державіаслужби Сергія Коршука, авіакомпанія Supernova Airlines отримала дозвіл польоти в рамках підготовчих процесів.

"Поки в Україні не буде відповідної безпекової ситуації, польоти не здійснюватимуться", — сказав Сергій Коршук.

Як зазначили в Державіаслужбі України, підготовка до польотів не припиняється, адже відразу після отримання відповідних дозволів усі пілоти та техніка мають бути готовими.

"З огляду на ситуацію, яка склалася зараз в Україні, на те, що кожної ночі відбуваються обстріли, наражати на небезпеку зараз нікого не збираються", — підсумував Коршук.

Нагадаємо, як повідомили в компанії "Нова Пошта" 22 жовтня, українська авіакомпанія Supernova Airlines отримала дозвіл на здійснення чартерних рейсів у країнах Європи. Наразі триває фінальна підготовка до комерційних рейсів.

Раніше Новини.LIVE писали, що авіакомпанія Supernova Airlines повідомила про виконання свого першого рейсу на власному літаку Boeing 737-800SF. Політ був частиною сертифікаційної програми.