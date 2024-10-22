У ЄС дали дозвіл авіакомпанії Supernova Airlines на комерційні рейси

Літак Supernova Airlines. Фото: пресслужба НП

Українська авіакомпанія Supernova Airlines отримала дозвіл на здійснення чартерних рейсів у країнах Європи. Наразі триває фінальна підготовка до комерційних рейсів.

Про це повідомила пресслужба Нової Пошти у вівторок, 22 жовтня.

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Дозвіл на авіарейси у Європі

"17 жовтня авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до складу групи Nova, отримала дозвіл Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу на польоти в Європі, необхідний для неєвропейських авіакомпаній", — йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що тепер зможуть здійснювати комерційні рейси в небі ЄС, триває фінальна підготовка. Стратегічно авіакомпанія націлена на далекомагістральні рейси зі США та Китаю до Європи.

Також вона буде готова виконувати чартерні рейси на замовлення сторонніх клієнтів, відповідно до можливостей літака Boeing 737-800SF.

Відомо, що 18 вересня авіакомпанія здійснила перший рейс на власному літаку Boeing 737-800SF під прапором України та українськими реєстраційними знаками.

Авіарейси в Україні

Водночас у соцмережах шириться інформація, що Нова Пошта нібито отримала дозвіл на польоти до Львова та Києва. У пресслужбі компанії спростували це та пояснили, що йдеться лише про дозвіл на рейси всередині ЄС — в Україні небо залишається закритим.

Раніше у Новій Пошті попередили клієнтів про затримки міжнародних посилок. Це сталося на тлі запровадження нових податків на посилки з-за кордону.

Також у компанії скасували плату за повернення посилок. Раніше її вартість становила 0,5% від її оголошеної вартості.