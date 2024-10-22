В ЕС дали разрешение авиакомпании Supernova Airlines на коммерческие рейсы

Самолет Supernova Airlines. Фото: пресс-служба НП

Украинская авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение на проведение чартерных рейсов в странах Европы. В настоящее время идет финальная подготовка к коммерческим рейсам.

Об этом сообщила пресс-служба Новой Почты во вторник, 22 октября.

Читайте также:

Разрешение на авиарейсы в Европе

"17 октября авиакомпания Supernova Airlines, входящая в состав группы Nova, получила разрешение Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза на полеты в Европе, необходимое для неевропейских авиакомпаний", — говорится в сообщении.

В компании объяснили, что теперь смогут совершать коммерческие рейсы в небе ЕС, идет финальная подготовка. Стратегически авиакомпания нацелена на дальнемагистральные рейсы из США и Китая в Европу.

Также она будет готова выполнять чартерные рейсы по заказу сторонних клиентов в соответствии с возможностями самолета Boeing 737-800SF.

Известно, что 18 сентября авиакомпания совершила первый рейс на собственном самолете Boeing 737-800SF под флагом Украины и украинскими регистрационными знаками.

Авиарейсы в Украине

В то же время в соцсетях распространяется информация, что Новая Почта якобы получила разрешение на полеты во Львов и Киев. В пресс-службе компании опровергли это и объяснили, что речь идет только о разрешении на рейсы внутри ЕС — в Украине небо остается закрытым.

Ранее в Новой Почте предупредили клиентов о задержках международных посылок. Это произошло на фоне введения новых налогов на посылки из-за границы.

Также в компании отменили плату за возврат посылок. Ранее ее стоимость составляла 0,5% ее объявленной стоимости.