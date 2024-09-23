Нова пошта вперше показала свій літак Boeing 737-800 — відео

Літак "Supernova Airlines". Фото: avianews.com

Авіакомпанія "Supernova Airlines" виконала свій перший рейс на власному літаку Boeing 737-800SF. Політ був частиною сертифікаційної програми.

Про це повідомили у пресслужбі "Нової пошти".

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"Supernova Airlines" виконала перший рейс на власному літаку

У "Новій пошті" зазначають, що політ здійснили на літаку Boeing під прапором України.

"Це був сертифікаційний політ — один із завершальних кроків в процесі введення Державіаслужбою України типу Боїнг 737-800SF до сертифікату експлуатанта авіакомпанії Supernova", — йдеться у повідомленні.

"Supernova Airlines" планує розпочати комерційну експлуатацію літака в зимовому сезоні 2024-2025 року.

"Більш детально про плани польотів авіакомпанія повідомить пізніше" — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, компанія "Нова пошта" оновила свій застосунок, додавши низку нових функцій. Відтепер користувачі зможуть обирати "улюблені відділення та поштомати" та не тільки.

Також логістичний оператор запустив функцію "Чайові". Вона надає клієнтам можливість висловити подяку працівникам компанії за якісне обслуговування.