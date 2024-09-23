Нова пошта — у застосунку з'явились нові функції

Застосунок ''Нова пошта'' в смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Компанія "Нова пошта" оновила свій застосунок, додавши низку нових функцій. Відтепер користувачі зможуть обирати "улюблені відділення та поштомати" та не тільки.

Про це повідомляє AIN.UA.

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Нові функції у застосунку "Нова пошта"

Окрім можливості обирати "улюблені відділення та поштомати", у застосунку також з'явилася функція "доставки за замовчуванням". Щоб скористатися послугою, у розділі "Улюблений поштомат" потрібно обрати "Я хочу отримувати всі свої посилки в поштоматі".

Також, коли посилка їде до відділення, але її можна доставити до поштомата, новий цифровий помічник, на ім'я Сенді, самостійно зробить відповідну "переадресацію" і сповістить клієнта про це через застосунок.

Водночас у додатку з'явилися інші оновлення:

зручне оформлення переадресації: доступно редагування, скасування та замовлення її повторно;

виклик курʼєра у три натискання, а відкриття комірки — в один (також забирати з поштомата тепер можна без доступу до мережі на телефоні). Вашу посилку заберуть від дверей, навіть якщо вона важче за 30 кг;

відстежування курʼєра в режимі реального часу за 15 хв до його приїзду, а також можливість написати йому чи їй напряму через застосунок;

застосунок єдиний як для України, так і для всієї Європи — відстежувати посилку стало зручніше;

посилку можна буде відправляти поштоматом навіть без пакування;

можливість оплачувати посилку за іншу людину;

можливість залишити чайові співробітнику ''Нової пошти'';

також можна оформити заявку на компенсацію у разі пошкодження посилки.

Нагадаємо, нещодавно оновлення стались і в інших застосунках, якими користуються українці. Так, тепер у "Дії" запустили послуги "шлюб онлайн". Україна — перша країна, яка впровадила таку послугу.

А у застосунку для військових "Армія+" військовослужбовці тепер можуть швидко створювати і подавати рапорти. У Міноборони показали покрокову інструкцію.