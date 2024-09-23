Новая почта — в приложении появились новые функции

Приложение ''Новая почта'' в смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Компания "Новая почта" обновила свое приложение, добавив ряд новых функций. Теперь пользователи смогут выбирать "любимые отделения и почтоматы" и не только.

Об этом сообщает AIN.UA.

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Новые функции в приложении "Новая почта"

Кроме возможности выбирать "любимые отделения и почтаматы", в приложении также появилась функция "доставки по умолчанию". Чтобы воспользоваться услугой, в разделе "Любимый почтомат" нужно выбрать "Я хочу получать все свои посылки в почтомате".

Также, когда посылка едет в отделение, но ее можно доставить в почтомат, новый цифровой помощник по имени Сэнди самостоятельно сделает соответствующую "переадресацию" и известит клиента об этом через приложение.

В то же время в приложении появились другие обновления:

удобное оформление переадресации: доступно редактирование, отмена и заказ ее повторно;

вызов курьера в три нажатия, а открытие ячейки в один (также забирать из почтомата теперь можно без доступа к сети на телефоне). Вашу посылку заберут от двери, даже если она тяжелее 30 кг;

отслеживание курьера в режиме реального времени за 15 мин до его приезда, а также возможность написать ему или ей напрямую через приложение;

приложение единственное как для Украины, так и для всей Европы — отслеживать посылку стало удобнее;

посылку можно будет отправлять почтоматом даже без упаковки;

возможность оплачивать посылку за другого человека;

возможность оставить чаевые сотруднику ''Новой почты'';

также можно оформить заявку на компенсацию в случае повреждения посылки.

Напомним, недавно обновления произошли и в других приложениях, которыми пользуются украинцы. Так, теперь в "Дії" запустили услуги "брак онлайн". Украина — первая страна, которая ввела такую услугу.

А в приложении для военных ''Армия+'' военнослужащие теперь могут быстро создавать и подавать рапорты. В Минобороны показали пошаговую инструкцию.