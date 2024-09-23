Новая почта — в приложении появились новые функции

"Новая почта" обновила свое приложение — появились новые функции
Компания "Новая почта" обновила свое приложение, добавив ряд новых функций. Теперь пользователи смогут выбирать "любимые отделения и почтоматы" и не только.
Об этом сообщает AIN.UA.
Новые функции в приложении "Новая почта"
Кроме возможности выбирать "любимые отделения и почтаматы", в приложении также появилась функция "доставки по умолчанию". Чтобы воспользоваться услугой, в разделе "Любимый почтомат" нужно выбрать "Я хочу получать все свои посылки в почтомате".
Также, когда посылка едет в отделение, но ее можно доставить в почтомат, новый цифровой помощник по имени Сэнди самостоятельно сделает соответствующую "переадресацию" и известит клиента об этом через приложение.
В то же время в приложении появились другие обновления:
- удобное оформление переадресации: доступно редактирование, отмена и заказ ее повторно;
- вызов курьера в три нажатия, а открытие ячейки в один (также забирать из почтомата теперь можно без доступа к сети на телефоне). Вашу посылку заберут от двери, даже если она тяжелее 30 кг;
- отслеживание курьера в режиме реального времени за 15 мин до его приезда, а также возможность написать ему или ей напрямую через приложение;
- приложение единственное как для Украины, так и для всей Европы — отслеживать посылку стало удобнее;
- посылку можно будет отправлять почтоматом даже без упаковки;
- возможность оплачивать посылку за другого человека;
- возможность оставить чаевые сотруднику ''Новой почты'';
- также можно оформить заявку на компенсацию в случае повреждения посылки.
Напомним, недавно обновления произошли и в других приложениях, которыми пользуются украинцы. Так, теперь в "Дії" запустили услуги "брак онлайн". Украина — первая страна, которая ввела такую услугу.
А в приложении для военных ''Армия+'' военнослужащие теперь могут быстро создавать и подавать рапорты. В Минобороны показали пошаговую инструкцию.
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