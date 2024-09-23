Новая почта впервые показала свой самолет Boeing 737-800 — видео

Первый Boeing "Новой почты" поднялся в небо — видео
Авиакомпания Supernova Airlines выполнила свой первый рейс на собственном самолете Boeing 737-800SF. Полет являлся частью сертификационной программы.
Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты".
Supernova Airlines выполнила первый рейс на собственном самолете
В "Новой почте" отмечают, что полет совершили на самолете Boeing под флагом Украины.
"Это был сертификационный полет — один из завершающих шагов в процессе введения Госавиаслужбой Украины типа Боинг 737-800SF в сертификат эксплуатанта авиакомпании Supernova", — говорится в сообщении.
Supernova Airlines планирует приступить к коммерческой эксплуатации самолета в зимнем сезоне 2024-2025 года.
"Более подробно о планах полетов авиакомпания сообщит позже" — добавили в пресс-службе.
Напомним, компания "Новая почта" обновила свое приложение, добавив ряд новых функций. Теперь пользователи смогут выбирать "любимые отделения и почтоматы" и не только.
Также логистический оператор запустил функцию "Чаевые". Она дает клиентам возможность выразить благодарность работникам компании за качественное обслуживание.
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