Новая почта впервые показала свой самолет Boeing 737-800 — видео

Самолет "Supernova Airlines". Фото: avianews.com

Авиакомпания Supernova Airlines выполнила свой первый рейс на собственном самолете Boeing 737-800SF. Полет являлся частью сертификационной программы.

Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты".

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Supernova Airlines выполнила первый рейс на собственном самолете

В "Новой почте" отмечают, что полет совершили на самолете Boeing под флагом Украины.

"Это был сертификационный полет — один из завершающих шагов в процессе введения Госавиаслужбой Украины типа Боинг 737-800SF в сертификат эксплуатанта авиакомпании Supernova", — говорится в сообщении.

Supernova Airlines планирует приступить к коммерческой эксплуатации самолета в зимнем сезоне 2024-2025 года.

"Более подробно о планах полетов авиакомпания сообщит позже" — добавили в пресс-службе.

Напомним, компания "Новая почта" обновила свое приложение, добавив ряд новых функций. Теперь пользователи смогут выбирать "любимые отделения и почтоматы" и не только.

Также логистический оператор запустил функцию "Чаевые". Она дает клиентам возможность выразить благодарность работникам компании за качественное обслуживание.