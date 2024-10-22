Полеты из Киева во Львов — в Госавиаслужбе сделали заявление о рейсах ЧП

Самолет Новой Почты. Фото: ЧП

В сети распространяется информация о получении "Новой Почтой" разрешения на чартерные рейсы. В Государственной авиационной службе сделали заявление на этот счет.

Об этом в комментарии Новини.LIVE разъяснил первый заместитель председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук во вторник, 22 октября.

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По словам первого заместителя главы Госавиаслужбы Сергея Коршука, авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение полеты в рамках предварительных процессов.

"Пока в Украине не будет соответствующей ситуации безопасности, полеты не будут осуществляться", — сказал Сергей Коршук.

Как отметили в Госавиаслужбе Украины, подготовка к полетам не прекращается, ведь сразу после получения соответствующих разрешений все пилоты и техника должны быть готовы.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась сейчас в Украине, то, что каждую ночь проходят обстрелы, подвергать опасности сейчас никого не собираются", — подытожил Коршук.