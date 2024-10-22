Полеты из Киева во Львов — в Госавиаслужбе сделали заявление о рейсах ЧП

Полеты в Киев и Львов — заявление Госавиаслужбы о рейсах Новой Почты
В сети распространяется информация о получении "Новой Почтой" разрешения на чартерные рейсы. В Государственной авиационной службе сделали заявление на этот счет.
Об этом в комментарии Новини.LIVE разъяснил первый заместитель председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук во вторник, 22 октября.
Когда полетят самолеты Новой Почты
По словам первого заместителя главы Госавиаслужбы Сергея Коршука, авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение полеты в рамках предварительных процессов.
"Пока в Украине не будет соответствующей ситуации безопасности, полеты не будут осуществляться", — сказал Сергей Коршук.
Как отметили в Госавиаслужбе Украины, подготовка к полетам не прекращается, ведь сразу после получения соответствующих разрешений все пилоты и техника должны быть готовы.
"Учитывая ситуацию, которая сложилась сейчас в Украине, то, что каждую ночь проходят обстрелы, подвергать опасности сейчас никого не собираются", — подытожил Коршук.
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