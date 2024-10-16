Чи відновить роботу аеропорт в Ужгороді — коментар Офісу Президента

Аеропорт в Ужгороді. Фото: ufsa.com.ua

В Офісі Президента розповіли про перспективу відновлення роботи аеропорту в Ужгороді. Нині ужгородський аеропорт передали у відповідальність Міністерства внутрішніх справ, а питання щодо відновлення його роботи "поставили на паузу".

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента України з питань регіональної політики Віктор Микита в інтерв'ю LB.ua у середу, 16 жовтня.

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"Це питання поки що на паузі. Аеропорт передали Міністерству внутрішніх справ. Тут планують створити європейський хаб авіазабезпечення цивільного захисту", — сказав Микита.

Як розповів заступник глави Офісу Президента України з питань регіональної політики, аеропорт в Ужгороді в змозі забезпечити нерегулярні чартерні рейси. Але через його віддаленість від Києва та інших регіонів виникають логістичні труднощі.

"До Закарпаття з Києва — 800 кілометрів. Від Харкова ще далі. Якщо дивитися логістику, інколи зручніше доїхати потягом до польського аеропорту й полетіти одразу в усі сторони, ніж їхати до Закарпаття", — розмірковує заступник глави ОП.

На думку Віктора Микити, треба зробити дорогу та покращити залізничне сполучення з Ужгородом.

Нагадаємо, колишній працівниці міської ради в Ужгороді Закарпатської області оголосили підозру в зловживанні службовим становищем. Слідство встановило, що колишня очільниця департаменту незаконно продала акціонерному товариству земельну ділянку загальною площею 0,2 га на території міжнародного аеропорту.

Як раніше писали Новини.LIVE, на думку депутата ВР Володимира Крейденка, відкриття аеропорту в місті Ужгород потребує інвестицій у сотні мільйонів доларів на його модернізацію. Адже наразі з цього аеропорту можуть вилітати та сідати не всі типи літаків.