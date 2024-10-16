Возобновит ли работу аэропорт в Ужгороде — комментарий Офиса Президента

Аэропорт в Ужгороде. Фото: ufsa.com.ua

В Офисе Президента рассказали о перспективе возобновления работы аэропорта в Ужгороде. В настоящее время ужгородский аэропорт передан в ответственность Министерства внутренних дел, а вопрос о возобновлении его работы "поставлен на паузу".

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины по вопросам региональной политики Виктор Микита в интервью LB.ua в среду, 16 октября.

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"Этот вопрос пока на паузе. Аэропорт передали Министерству внутренних дел. Здесь планируют создать европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты", — сказал Микита.

Как рассказал заместитель главы Офиса Президента Украины по региональной политике, аэропорт в Ужгороде в состоянии обеспечить нерегулярные чартерные рейсы. Но из-за его удаленности от Киева и других регионов возникают логистические трудности.

"До Закарпатья из Киева — 800 километров. От Харькова еще дальше. Если смотреть логистику, иногда удобнее доехать поездом до польского аэропорта и улететь сразу во все стороны, чем ехать в Закарпатье", — рассуждает замглавы ОП.

По мнению Виктора Микиты, нужно сделать дорогу и улучшить железнодорожное сообщение с Ужгородом.

Напомним, бывшей работнице городского совета в Ужгороде Закарпатской области объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением. Следствие установило, что экс-глава департамента незаконно продала акционерному обществу земельный участок общей площадью 0,2 га на территории международного аэропорта.

Как ранее писали Новини.LIVE, по мнению депутата ВР Владимира Крейденко, открытие аэропорта в Ужгороде нуждается в инвестициях в сотни миллионов долларов на его модернизацию. Ведь из этого аэропорта могут вылетать и садиться не все типы самолетов.