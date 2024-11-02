Война в Украине — опасны ли шахеды для самолетов в небе

Украинский самолет в небе. Фото: ANTONOV Company

Российские ударные дроны не представляют угрозы украинским самолетам в небе. Однако опасность для аэропортов и авиации на земле все же остается.

Об этом сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире КИЕВ24.

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Долинце заявил, что для самолетов в воздухе ударные беспилотники никакой угрозы не представляют. Это связано с тем, что максимальная высота полета "шахедов" ограничена тремя километрами.

"Реальную угрозу они представляют только для самолетов на земле и для соответствующей аэропортовой инфраструктуры", — отметил авиационный экспорт.

Он добавил, что Украина — единственная страна, которая имеет полный запрет на воздушные перевозки.

"С точки зрения экономической целесообразности нужно изучать этот вопрос и понимать насколько авиакомпании готовы летать и готовы ли пассажиры летать с такими условиями и рисками безопасности", — отметил Долинце.

Напомним, в Офисе Президента рассказали о перспективе возобновления работы аэропорта в Ужгороде.

Мы писали о том, что городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что, по крайней мере, один аэропорт в Украине должен работать.