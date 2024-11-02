Война в Украине — опасны ли шахеды для самолетов в небе

Эксперт объяснил, составляют ли БпЛА угрозу для самолетов в небе
Российские ударные дроны не представляют угрозы украинским самолетам в небе. Однако опасность для аэропортов и авиации на земле все же остается.
Об этом сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире КИЕВ24.
Открытие воздушного пространства Украины
Долинце заявил, что для самолетов в воздухе ударные беспилотники никакой угрозы не представляют. Это связано с тем, что максимальная высота полета "шахедов" ограничена тремя километрами.
"Реальную угрозу они представляют только для самолетов на земле и для соответствующей аэропортовой инфраструктуры", — отметил авиационный экспорт.
Он добавил, что Украина — единственная страна, которая имеет полный запрет на воздушные перевозки.
"С точки зрения экономической целесообразности нужно изучать этот вопрос и понимать насколько авиакомпании готовы летать и готовы ли пассажиры летать с такими условиями и рисками безопасности", — отметил Долинце.
Напомним, в Офисе Президента рассказали о перспективе возобновления работы аэропорта в Ужгороде.
Мы писали о том, что городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что, по крайней мере, один аэропорт в Украине должен работать.
Читайте Новини.LIVE!