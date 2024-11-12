ВПС Німеччини підіймали винищувачі через російський літак 11 листопада

Німецькі винищувачі двічі підіймалися у небо через літак РФ
Німецькій військові повітряні сили у понеділок, 11 листопада, підіймали свої винищувачі в небо. Причиною цього став російський розвідувальний літак Іл-20М.
Про це повідомила пресслужба ВПС Німеччини в X.
Літак РФ у повітряному просторі Німеччини
Вчора німецькі ВПС зафіксували в повітряному просторі російський літак-розвідник Іл-20. Він летів без плану польоту і радіозв'язку.
Тому винищувачі здійснили вильоти з міст Лааге у Німеччині та Ліелварде у Литві для виявлення й супроводу.
Нагадаємо, японські винищувачі випустили попереджувальні ракети по російському військовому літаку-розвіднику, який порушив повітряний простір країни.
Також ми писали, що на російському військовому аеродромі "Оренбурґ-2" згорів транспортний літак Ту-134.
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