ВПС Німеччини підіймали винищувачі через російський літак 11 листопада

Супровід літака Іл-20М. Фото: ВПС Німеччини

Німецькій військові повітряні сили у понеділок, 11 листопада, підіймали свої винищувачі в небо. Причиною цього став російський розвідувальний літак Іл-20М.

Про це повідомила пресслужба ВПС Німеччини в X.

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Вчора німецькі ВПС зафіксували в повітряному просторі російський літак-розвідник Іл-20. Він летів без плану польоту і радіозв'язку.

Тому винищувачі здійснили вильоти з міст Лааге у Німеччині та Ліелварде у Литві для виявлення й супроводу.

Скриншот допису ВПС

Нагадаємо, японські винищувачі випустили попереджувальні ракети по російському військовому літаку-розвіднику, який порушив повітряний простір країни.

Також ми писали, що на російському військовому аеродромі "Оренбурґ-2" згорів транспортний літак Ту-134.