ВВС Германии поднимали истребители из-за российского самолета 11 ноября

Немецкие истребители дважды поднимались в небо из-за самолета РФ
Немецкие военные воздушные силы в понедельник, 11 ноября, поднимали свои истребители в небо. Причиной тому стал российский разведывательный самолет Ил-20М.
Об этом сообщила пресс-служба ВВС Германии в X.
Самолет РФ в воздушном пространстве Германии
Вчера немецкие ВВС зафиксировали в воздушном пространстве российский самолет-разведчик Ил-20. Он летел без плана полета и радиосвязи.
Поэтому истребители совершили вылеты из городов Лааге в Германии и Лиэлварде в Литве для обнаружения и сопровождения.
Напомним, японские истребители выпустили предупредительные ракеты по российскому военному самолету-разведчику, который нарушил воздушное пространство страны.
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