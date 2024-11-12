ВВС Германии поднимали истребители из-за российского самолета 11 ноября

Сопровождение самолета Ил-20М. Фото: ВВС Германии

Немецкие военные воздушные силы в понедельник, 11 ноября, поднимали свои истребители в небо. Причиной тому стал российский разведывательный самолет Ил-20М.

Об этом сообщила пресс-служба ВВС Германии в X.

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Вчера немецкие ВВС зафиксировали в воздушном пространстве российский самолет-разведчик Ил-20. Он летел без плана полета и радиосвязи.

Поэтому истребители совершили вылеты из городов Лааге в Германии и Лиэлварде в Литве для обнаружения и сопровождения.

Скриншот поста ВПС

Напомним, японские истребители выпустили предупредительные ракеты по российскому военному самолету-разведчику, который нарушил воздушное пространство страны.

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