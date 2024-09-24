Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Японія змусила втекти літак-порушник РФ — обстріляла сигнальними ракетами arrow

Японія змусила втекти літак-порушник РФ — обстріляла сигнальними ракетами

24 вересня 2024 03:37
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Літак РФ порушив повітряний простір Японії
Винищувач Сил оборони Японії. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Японські винищувачі випустили попереджувальні ракети по російському військовому літаку-розвіднику, який порушив повітряний простір Японії. Токіо вперше зайняв таку агресивну позицію проти вторгнень у його повітряний простір, здебільшого з боку Москви. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Читайте також:

Чому Японії довелось підіймати свої винищувачі

Російський патрульний літак Іл-38 тричі входив у повітряний простір Японії, коли він пролітав над водами острова Ребун, найпівнічнішої частини великого японського острова Хоккайдо. Реактивні літаки почали стріляти сигнальними ракетами під час третього вторгнення російського літака.

Як пише видання, останніми роками російська армія дедалі частіше оперує навколо Японії, беручи участь у навчаннях з китайською армією, оскільки Москва та Пекін налагоджують тісніші зв’язки проти Заходу та його союзників.

Раніше цього місяця обидві армії також провели військово-морські навчання, які президент Росії Володимир Путін назвав необхідними для протидії США в Тихому океані. 

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Лідери говорили про війну в Україні.

Також стало відомо, що США розгорнуть ракети в Японії, які здатні долетіти до Росії. Йдеться про наземні комплекси середньої дальності Typhon.

розвідка Японія Москва винищувач Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:30 Нова директива щодо "бусифікації" — кого не будуть примусово доставляти в ТЦК

03:37 Японія змусила втекти літак-порушник РФ — обстріляла сигнальними ракетами

03:26 На фронті потрібні командири — кого запрошують до полку "Азов"

02:47 Ворог активно атакує на Курахівському та Покровському напрямках — звіт Генштабу

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

02:09 Українських полонених постійно катують — звіт комісії при ООН

02:02 Відомий вболівальник Динамо Київ загинув на війні

01:32 На Львівщині шахрай заробив на ухилянті — як його покарав суд

01:24 Дюбуа заробив набагато менше Джошуа — джерело опублікувало суми гонорарів за бій

00:49 "Дипломатка" Аліна Гросу розповіла про збір коштів — МЗС відхрестилось від неї

04:30 Нова директива щодо "бусифікації" — кого не будуть примусово доставляти в ТЦК

03:37 Японія змусила втекти літак-порушник РФ — обстріляла сигнальними ракетами

03:26 На фронті потрібні командири — кого запрошують до полку "Азов"

02:47 Ворог активно атакує на Курахівському та Покровському напрямках — звіт Генштабу

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

02:09 Українських полонених постійно катують — звіт комісії при ООН

02:02 Відомий вболівальник Динамо Київ загинув на війні

01:32 На Львівщині шахрай заробив на ухилянті — як його покарав суд

01:24 Дюбуа заробив набагато менше Джошуа — джерело опублікувало суми гонорарів за бій

00:49 "Дипломатка" Аліна Гросу розповіла про збір коштів — МЗС відхрестилось від неї

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

Text

23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

Text

19:29 Нардепка пояснила, чи надаватиме Telegram інформацію правоохоронцям України

Text

17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запоріжжю — в ОВА повідомили про деталі розслідування

Text

17:23 Рябцев пояснив, як в Україні захищають енергоблоки АЕС від атак Росії

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

Text

15:27 Нардеп розкритикував вилучення ПДФО у силовиків і військових

Text

14:13 Відірваний від реалій — нардеп висловився про доцільність телемарафону

Text

13:41 Нардеп Євтушок повідомив, чи будуть підвищувати зарплатню народним депутатам

Text

13:15 Військовий назвав головну причину, чому війна може закінчитися у 2025 році

Text

13:00 Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно