Літак РФ порушив повітряний простір Японії

Винищувач Сил оборони Японії. Фото: Reuters

Японські винищувачі випустили попереджувальні ракети по російському військовому літаку-розвіднику, який порушив повітряний простір Японії. Токіо вперше зайняв таку агресивну позицію проти вторгнень у його повітряний простір, здебільшого з боку Москви.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Російський патрульний літак Іл-38 тричі входив у повітряний простір Японії, коли він пролітав над водами острова Ребун, найпівнічнішої частини великого японського острова Хоккайдо. Реактивні літаки почали стріляти сигнальними ракетами під час третього вторгнення російського літака.

Як пише видання, останніми роками російська армія дедалі частіше оперує навколо Японії, беручи участь у навчаннях з китайською армією, оскільки Москва та Пекін налагоджують тісніші зв’язки проти Заходу та його союзників.

Раніше цього місяця обидві армії також провели військово-морські навчання, які президент Росії Володимир Путін назвав необхідними для протидії США в Тихому океані.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Лідери говорили про війну в Україні.

Також стало відомо, що США розгорнуть ракети в Японії, які здатні долетіти до Росії. Йдеться про наземні комплекси середньої дальності Typhon.