Самолет РФ нарушил воздушное пространство Японии

Истребитель Сил обороны Японии. Фото: Reuters

Японские истребители выпустили предупредительные ракеты по российскому военному самолету-разведчику, нарушившему воздушное пространство Японии. Токио впервые занял такую агрессивную позицию против вторжений в его воздушном пространстве, в основном со стороны Москвы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Российский патрульный самолет Ил-38 трижды входил в воздушное пространство Японии, когда он пролетал над водами острова Ребун, самой северной части крупного японского острова Хоккайдо. Реактивные самолеты начали стрелять сигнальными ракетами во время третьего вторжения российского самолета.

Как пишет издание, в последние годы российская армия все чаще оперирует вокруг Японии, участвуя в учениях с китайской армией, поскольку Москва и Пекин налаживают более тесные связи против Запада и его союзников.

Ранее в этом месяце обе армии также провели военно-морские учения, которые президент России Владимир Путин назвал необходимыми для противодействия США в Тихом океане.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский во время визита в США встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Лидеры говорили о войне в Украине.

Также стало известно, что США развернут ракеты в Японии, способные долететь до России. Речь идет о наземных комплексах средней дальности Typhon.