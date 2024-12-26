Лиходид высказался против полетов гражданской авиации над Украиной во время войны

Пассажирский самолет. Фото иллюстративное: Pexels

Полковник Военно-воздушных сил и летчик-испытатель первого класса Александр Лиходид высказался против полетов над Украиной во время войны. По его словам, до конца боевых действий небо для гражданской авиации должно быть закрыто.

Об этом Александр Лиходид в эфире "Киев24" в четверг, 26 декабря.

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Лиходид считает, что нет смысла возвращать рейсы для гражданских.

"Есть автобусы, поезда. Зачем рисковать людьми", — сказал он.

Эксперт назвал примером авиакатастрофу в Актау, где упал пассажирский самолет.

Напомним, украинская авиакомпания SkyUp планирует возобновить гражданские авиаполеты. По информации компании, рейсы будут выполняться из Кишинева.

Ранее в небе над Украиной были зафиксированы два российских самолета Airbus A320 и Boeing 738.